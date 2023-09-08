С начала года приставы в Петербурге лишили прав более 2,5 тысяч должников

С января по август 2023 года судебные приставы в Санкт-Петербурге временно ограничили в пользовании водительским удостоверением более 2,5 тысяч должников. Запрет на вождение помог вернуть взыскателям более 73 млн рублей. Такие цифры приводят 8 сентября в пресс-службе УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По состоянию на начало июля на исполнении у петербургских приставов находилось порядка 2540 исполнительных производств. Из них 1897 относятся к категории взыскания алиментов.

В настоящий момент действует 1769 постановлений о временном ограничении на пользование должниками специальным правом, из них 1078 постановлений касается неплательщиков алиментов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по июль 2023 года судебные приставы в Петербурге взыскали около 27 млн рублей с водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, около 27 млн рублей.

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