АСВ направит более 230 млн рублей на расчеты с кредиторами банка «Нейва»

Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 231,7 млн руб. на расчеты с кредиторами банка «Нейва» (Екатеринбург). Об этом «Ъ-Урал сообщили» в пресс-службе АСВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«В результате требования кредиторов банка будут удовлетворены в размере 100% установленных требований», — сказано в сообщении. По данным госкорпорации, увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу денег, которые были получены от реализации активов.

Как указано на сайте АСВ, решением Арбитражного суда Свердловской области процедура принудительной ликвидации была продлена на полгода — до 19 декабря. Также срок расчета с кредиторами банка третьей очереди был продлен до 30 ноября. Выплаты начнутся с 18 сентября.

Центробанк отозвал лицензию «Нейвы» в апреле 2021 года. Ликвидатором утвердили АСВ. Регулятор заявил, что в течение последнего года неоднократно применял к уральскому банку меры, в том числе вводил ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Клиентами банка «Нейва» были 7 тыс. юрлиц и около 30 тыс. физлиц.

По оценкам АСВ, около 97% вкладчиков банка смогут полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов. Напомним, в 2022 году АСВ направило 3 млрд руб. на расчеты с кредиторами банка «Нейва».

Полина Хабарова

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