Погрузка на СКЖД в Краснодарском крае выросла на 0,3% за восемь месяцев

С января по август 2023 году погрузка товаров и продуктов на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае выросла на 0,3% относительно аналогичного периода прошлого года, и составила 19,7 млн т. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В указанный период по сравнению с январем-августом 2022 года погрузка сахара увеличилась на 26,1% (243 тыс. т), химических и минеральных удобрений — на 8,2% (340 тыс. т), нефти и нефтепродуктов — на 3,4% (10,9 млн т).

В то же время на 24,1% снизилась погрузка зерна (557 тыс. т), на 11% — цемента (1,8 млн т), на 8,2% — продуктов перемола (106,3 тыс. т), на 5,9% — продовольственных товаров (203,6 тыс. т), на 2,8% — строительных грузов (3,7 млн т).

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев текущего года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 38,4 млн т, что на 2,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Анастасия Назарова