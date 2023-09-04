Погрузка на СКЖД с января по август 2023 года сократилась на 2,2%

С января по август 2023 года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 38,4 млн т, что на 2,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, погрузка зерна за восемь месяцев текущего года увеличилась относительно января-августа 2022 года на 18,1% (3,2 млн т), черных металлов — на 5,5% (2,3 млн т), нефтепродуктов — на 4,8% (12,7 млн т).

В то же время погрузка цемента снизилась на 13,6% (2,4 млн т), строительных грузов — на 2,6% (9,8 млн т), химических и минеральных удобрений — на 0,7% (1,8 млн т).

«Грузооборот на СКЖД в январе – августе 2023 года составил 66,7 млрд тарифных тонно-км (+1,5%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – свыше 87,9 млрд тонно-км (+1,6%)»,— также отмечает пресс-служба СКЖД.

Анастасия Назарова