В Усть-Лабинске пройдет фестиваль «Александровская крепость»

Третий фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» пройдет в Усть-Лабинске 30 сентября и 1 октября, сообщает пресс-служба фонда Олега Дерипаски «Вольное дело».

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Фестиваль является итоговым мероприятием одноименного музыкального конкурса, организованного фондом «Вольное дело». Праздник объединяет музыку, театр, литературу, кино и гастрономию. В прошлом году фестиваль посетили 20 тыс. гостей из России, Франции, Великобритании, Вьетнама и других стран. Вход на мероприятие свободный.

В текущем году на площадке выступят музыканты Пётр Налич, Алёна Свиридова, битбоксер Богдан Дюрдь, группы «Отава Ё», «Партизан FM», «Пётр Валентинович» и hodla zba. Завершит концертную программу выступление Эмира Кустурицы с группой Big Brass Band — коллективом сербского трубача Марко Марковича.

Также в программу фестиваля включена театральная часть. Планируется 22 спектакля, в том числе, 13 иммерсивных спектаклей по кубанским быличкам от московского театра РАМТ с участием актёра Никиты Ефремова, восемь спектаклей по казачьим сказкам, созданных московскими режиссёрами и артистами кубанских театров, а также документальный спектакль о кубанском селе от краснодарского театра «Шардам».

В этом году также на фестивале впервые появилось отдельное книжное направление, посвящённое фольклору. В рамках программы перед гостями выступят Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него», «Оккульттрегер»), Анна Матвеева («Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Спрятанные реки», «Катя едет в Сочи»), Маша Трауб («Дневник мамы первоклассника», «Домик на юге»), Саша Степанова («Пятая бездна», «Двоедушник»).

Анастасия Назарова