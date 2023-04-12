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На Кубани стартовал IV сезон конкурса казачьей песни «Александровская крепость»

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявил о начале IV сезона всероссийского конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость», сообщила пресс-служба фонда. Фестиваль, где будут подведены итоги конкурса, пройдет на хуторе Аргатов в Усть-Лабинском районе 16 и 17 сентября.

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Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

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Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Цель конкурса заключается в поддержке исполнителей традиционных казачьих песен. В нем принимают участие певцы в возрасте от 16 до 90 лет. В качестве приза победителя ждет 1 млн руб., а наградой для обладателя гран-при станет автомобиль.

В этом году в состав жюри конкурса войдут заслуженный деятель искусств Наталья Гилярова, этнограф и исполнитель русского фольклора Сергей Старостин, худрук казачьего ансамбля «Станица» Ольга Никитенко и руководитель фольклорного ансамбля «Вольница» Андрей Давыдов. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 августа.

Анастасия Назарова

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