На Кубани стартовал IV сезон конкурса казачьей песни «Александровская крепость»

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» объявил о начале IV сезона всероссийского конкурса традиционной казачьей песни «Александровская крепость», сообщила пресс-служба фонда. Фестиваль, где будут подведены итоги конкурса, пройдет на хуторе Аргатов в Усть-Лабинском районе 16 и 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Следующая фотография 1 / 4 Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

Цель конкурса заключается в поддержке исполнителей традиционных казачьих песен. В нем принимают участие певцы в возрасте от 16 до 90 лет. В качестве приза победителя ждет 1 млн руб., а наградой для обладателя гран-при станет автомобиль.

В этом году в состав жюри конкурса войдут заслуженный деятель искусств Наталья Гилярова, этнограф и исполнитель русского фольклора Сергей Старостин, худрук казачьего ансамбля «Станица» Ольга Никитенко и руководитель фольклорного ансамбля «Вольница» Андрей Давыдов. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 августа.

Анастасия Назарова