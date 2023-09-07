После школьного обеда в больницу попали 13 петербургских учеников

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту массового отравления учеников после школьного обеда. В больницу попали 13 несовершеннолетних. Инцидент произошел в школе № 608 в Кировском районе города, уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

По данным медиков, в общей сложности в учебном заведении зафиксировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учеников. За питание в школе отвечает АО «Комбинат питания "Кировский"». Сейчас санитарные врачи обследуют сотрудников предприятия.

Причины и условия формирования очага инфекции устанавливаются.

Напомним, в конце июня после выпускного вечера в ресторане на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга отравились 19 подростков. Было возбуждено уголовное дело.

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