Лавров: у России есть информация о попытках диверсий на «Турецком потоке»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России есть информация, указывающая на попытки подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (в центре) в Нью-Дели

Фото: Amit Dave, Reuters Сергей Лавров (в центре) в Нью-Дели

Фото: Amit Dave, Reuters

На встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов Сергей Лавров рассказал, что некоторые страны требуют от России разрешения на экспорт зерна. Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия не запрещает поставки, но и пропускать суда по гуманитарным коридорам не будет, поскольку они использовались для атаки российских судов как военных, так и гражданских.

«Причем атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки"»,— добавил господин Лавров (цитата по ТАСС).

По магистральным газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» «Газпром» поставляет газ в Турцию через Черное море. Общая протяженность «Голубого потока» — 1,2 тыс. км, мощность — 16 млрд куб. м газа в год. Протяженность «Турецкого потока» — 1,1 тыс. км, мощность — 15,75 млрд куб. м в год.

В сентябре 2022 года ФСБ России сообщила о задержании завербованного украинской стороной россиянина. По информации ведомства, мужчина готовил теракт на российском газопроводе, через который поставлялся газ в Турцию и Европу. Тогда в ФСБ не уточнили, о какой газотранспортной системе идет речь. 10 октября президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подорвать один из участков газопровода «Турецкий поток».