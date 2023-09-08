Биржевая стоимость дизельного топлива обновила рекорд

Биржевая стоимость дизельного топлива в европейской части России выросла до 70 071 руб. за тонну — за последние сутки его цена увеличилась на 1,37%. Это следует из итогов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня, 8 сентября. Рекордные значения дизельное топливо обновляет шестой раз с начала месяца.

Рост в ходе торгов показал и бензин марки АИ-92. Его стоимость за сутки увеличилась до 66 942 руб. за тонну (+1,09%).

Бензин марки АИ-95, наоборот, потерял в цене. Его стоимость опустилась до 76 797 руб. за тонну (–0,10%). Стали ниже также цены на топливо для реактивных двигателей (–0,64%, до 71 263 руб. за тонну), топочный мазут (–0,01%, до 35 931 руб. за тонну) и сжиженные углеводородные газы (–3,76%, до 29 166 руб. за тонну).

В период осенних полевых работ власти регионов Черноземья констатировали проблемы с обеспечением аграриев дизельным топливом. Участники рынка объясняют это ростом экспорта из-за значительной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Урожай просит дизеля».

Петр Бузлаев