Петербуржцы подали иск к Смольному по поводу ковидного постановления

Пятеро жителей Санкт-Петербурга — Юрий Михненок, Геннадий Черненко, Елена Жердева, Екатерина Бацова и Лариса Филиппова — подали административный иск к правительству города. Они хотят через суд добиться отмены до сих пор действующих в городе коронавирусных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба городских судов, заинтересованными лицами в иске указаны: губернатор Санкт-Петербурга, ГУ МЧС России по СПб и ЛО, ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, ГУ МВД России по СПб и ЛО, Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и администрация Центрального района.

Истцы просят суд признать недействующими пункты 1 и 2-50 постановления правительства города (постановление №121), которое регламентирует ковидные ограничения. Сейчас документ запрещает проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий в городе. При этом спортивные, физкультурные, культурные и иные мероприятия численностью более 300 человек можно провести после согласования профильного комитета.

Также подавшие иск граждане просят отменить «режим повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Предварительное заседание по делу пройдет в Городском суде Санкт-Петербурга 25 сентября.

«Ъ-СПб» писал, что в конце августа губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие коронавирусных ограничений в городе до 31 декабря 2023 года.

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