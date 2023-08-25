В Петербурге продлили короновирусные ограничения до конца 2023 года

Смольный продлил коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Александром Бегловым, опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«В пункте 2.1 постановления слова «По 31.08.2023» заменить словами «по 31.12.2023»,— говорится в документе.

Никакие другие изменения в постановление №121 не вносились. Из действующей редакции следует, что в Петербурге сохраняется запрет на проведение и посещение публичных мероприятий без согласования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зафиксировано три смерти и 40 госпитализаций с COVID-19 за неделю.

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