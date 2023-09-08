В Ярославле запустят новый маршрут до поликлиники на Попова

В Ярославле с 9 сентября запускают новый автобусный маршрут №63 «Улица 1-я Технологическая» – «Улица Ярославская». Необходимость этого маршрута возникла после закрытия поликлиники на Московском проспекте. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния. Пациентов перераспределили в поликлиники на улицах Попова и Ньютона.

Новый маршрут обеспечит прямую связь поселка Мирный с поликлиникой №3 на улице Попова. Его будет обслуживать перевозчик ИП А.В. Воронина. На маршруте будут действовать льготы.

«Автобус будет следовать в прямом направлении по улицам Технопарковой, Пожарского, Старой Костромской, Суздальскому шоссе, проспекту Фрунзе, улицам Попова, Ярославской. В обратном направлении – по улицам Ярославской, Попова, проспекту Фрунзе, Суздальскому шоссе, улицам Старой Костромской, Пожарского, Технопарковой»,— пояснили в правительстве.

Алла Чижова