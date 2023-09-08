Митрополит Евгений на женском форуме назвал главные задачи современной женщины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил на первом Международном женском форуме в Екатеринбурге и озвучил, какие главные задачи, по его мнению, сейчас стоят перед современной женщиной. Он начал с того, что в XXI веке у женщины есть много способов для саморазвития и самореализации, но так, по мнению митрополита, женщине стало легко потерять себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рассказав о большом вкладе женского населения во времена ВОВ, митрополит заявил, что сейчас женщине вновь требуется «самоотверженное служение ближнему обществу и государству». «Но на наш взгляд не менее важной и приоритетной задачей должна быть задача деторождения и народного сбережения. Неоценима роль женщины в образовании и в воспитании молодого поколения. Для того, чтобы помочь женщине в решении этих вопросов необходимо на государственном уровне выстраивать последовательную стратегию, которая начинается с детского воспитания и основана на ценности семьи, чадолюбии — важнейшего принципа любви к детям, на понимании того, что многодетная семья необходимая основа личного благополучия стабильности, комфорта и реализации нравственного чувства»,— заявил митрополит Евгений.

После этого он процитировал епископа Еремея (XX век), где из его слов следует, что главное для женщины сохранять «девственную чистоту в мыслях, чувствах, словах и действиях». «Епископ Еремей, когда говорит о девственной чистоте имеет в виду целостность человека в единении с Богом. Почему такой акцент на духовности? Потому что лишь интеллектуальное развитие фактически не улучшает мир. Да, оно делает его прогрессивным, но без духовной составляющей, воспитание личности может привести к трагедии»,— объяснил митрополит. В заключении он пожелал участницам форума, чтобы духовно-нравственное состояние женщины тоже нашло свое «достойное отражение» в обсуждениях, а также быть «самыми счастливыми на Земле».

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