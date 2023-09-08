В «Екатеринбург-Экспо» начался Международный женский форум

В конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начался Международный женский форум. В мероприятии принимают участие представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международном женском форуме
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
По словам Владимира Якушева, на форуме будут обсуждаться различные вопросы, которые связаны с предпринимательством, политикой, профессиональной сферой, а также социальной и общественной деятельностью.
«Мы стремимся сделать так, чтобы семья и появление детей не становилось препятствием к дальнейшему профессиональному и карьерному росту. Реализуем комплексные программы государственной поддержки материнства и детства»,— сказал Евгений Куйвашев. По его словам, форум позволит еще больше укрепить позиции женщин в России.
Как ранее сообщала «Облгазета», на форуме также выступят чрезвычайный и полномочный посол Республики Шри-Ланка Джанита Абейвикрема Лиянаге, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд и другие спикеры из КНР, Армении, Казахстана и Республики Беларусь.
Международный женский форум проходит впервые. Его цель — расширить участие женщин в политике, экономике, социальной жизни, экологической безопасности, науке и высокотехнологичных сферах. Форум станет площадкой для обсуждения новых ролей и возможностей женщин в условиях вызовов современности. В свою очередь, Мария Захарова поддержала инициативу о ежегодном проведении женского форума в Екатеринбурге.