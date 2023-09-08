Заболеваемость гриппом среди детей в Петербурге выросла на 56%

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Особенно это касается несовершеннолетних, сообщила 8 сентября на пресс-конференции в «Интерфаксе» начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«За последние четыре недели отмечается рост на 44%. Это касается всех возрастных категорий, однако дети превалируют. На 56% — среди детского населения и на 33% — среди взрослого населения»,— цитирует госпожу Катаеву «Фонтанка».

При этом в Роспотребнадзоре также отмечают суммарное увеличение по госпитализациям с гриппом и ОРВИ. В целом же ситуация по заболеваемости пока благополучная, а рост связан с начавшимся осенним сезоном, отметила представитель ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла более чем на 20%.

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