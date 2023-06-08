Директора департамента информационных технологий ХМАО повысили до заместителя губернатора

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Ципорин с 8 июня назначен на должность заместителя губернатора, говорится на официальном сайте правительства региона. Изменения в структуру правительства региона внесла губернатор Наталья Комарова.

«Решение о наделении новыми полномочиями связано с возросшими задачами в сфере цифровой трансформации всех направлений деятельности и сфер социально-экономического развития, обеспечения информационной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта во все отрасли экономики»,— поясняется в сообщении.

Павел Ципорин возглавляет департамент информационных технологий Югры с 2016 года. До этого работал в должности первого заместителя руководителя ведомства, на которую перешел из администрации города Ханты-Мансийска, где с 2011 года по 2015 занимал должность начальника управления информатизации.

Кроме того, 9 июня в связи с переходом на новое место работы Роман Генкель освободит должность заместителя губернатора — директора департамента экономического развития ХМАО. Исполнять обязанности главы ведомства будет его заместитель Владимир Утбанов.

Роман Генкель занимал эту должность с 2021 года. За период его деятельности регион, в частности, начал создавать особую экономическую зону в Нягани. Кроме того, было заключено первое региональное соглашение о защите и поощрении капиталовложений после перезапуска механизма.

Анастасия Таначева