Жительница Ярославля потеряла почти 5 млн, пытаясь заработать на инвестициях

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) после заявления местной 44-летней жительницы. Она пострадала от действий мошенников и потеряла 4,8 млн руб. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полиции пострадавшая рассказала, что в интернете увидела рекламу инвестиций с эмблемой, похожей на логотип банка. Женщина перешла по ссылке, указала свои данные и ей поступил звонок от якобы представителя инвестиционной компании. По телефону ей сказали, что нужно скачать специальную программу и перевести 11,7 тыс. руб. для начала работы на бирже. На протяжении двух недель пострадавшая общалась с мошенниками и по их указаниям переводила деньги.

На электронную почту женщине поступило письмо, где сообщалось, что нужно положить на счет 5,5 тыс. долларов во избежание его блокировки. Пострадавшая заняла деньги и перевела их на приведенный в письме номер банковского счета. «Менеджеры», которые «сопровождали» женщину две недели, перестали выходить на связь, и женщина обратилась в полицию. Общий ущерб составил почти 5 млн руб., ОМВД России по Красноперекопскому району возбудило уголовное дело.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске Ярославской области возбуждено два уголовных делах по статье «Мошенничество» после заявлений двух мужчин о переводе мошенниками 6,5 млн руб.

Алла Чижова