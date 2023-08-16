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В Рыбинске мужчины перевели 6,5 млн рублей мошенникам

В Рыбинске Ярославской области возбуждено два уголовных делах по статье «Мошенничество» после заявлений двух мужчин о переводе мошенниками 6,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным УМВД, 34-летнему мужчине в мессенджере предложили зарегистрироваться на биржевой платформе для проведения электронных торгов. Представившийся «брокером» человек убедил потерпевшего вложить деньги для получения инвестиций. 34-летний мужчина переводил на неизвестные счета свои и заемные деньги, общая сумма переводов составила 4,5 млн руб. Когда он захотел вывести деньги, «брокеры» перестали выходить на связь.

Другой житель Рыбинска, 64-летний мужчина, якобы участвовал в «инвестиционных проектах», однако потерял при этом 1 млн руб. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Алла Чижова

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