Google показал тизер смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Компания Google представила тизер новых смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые будут представлены на мероприятии Made by Google.

Как сообщает американский производитель, в рамках презентации будут показаны смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, новые умные часы Pixel Watch 2, а также следующее поколение беспроводных наушников Pixel Buds. Никакой официальной информации о продуктах пока не обнародовано.

Мероприятие Made by Google пройдет в Нью-Йорке 4 октября и второй год подряд состоится в офлайн-формате, но с прямой трансляцией в интернете. Смартфоны Google покажут через месяц после премьеры iPhone 15, которая пройдет 12 сентября на мероприятии Wonderlast.

Максим Вершинин