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В Туапсе и Новороссийске приступят к погрузке зерна для отправки в Африку

В ближайшие дни в портах Туапсе и Новороссийска начнется погрузка зерна на суда для отправки в Африку. Об этом сообщает Sabah.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В общей сложности к отправке готовят 40 зерновозов, которым предстоит доставить получателю 1 млн тонн зерна.

Возможность отправки зерна в страны Африки из России через Турцию обсуждалась в ходе встречи лидеров России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана в Сочи в начале сентября. Господин Эрдоган по итогу встречи заявил, что переговоры «были комплексными и продуктивными».

Анастасия Донскова

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