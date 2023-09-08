Смольный согласился удвоить зону жилой застройки бывшего мясокомбината «Самсон»

Комиссия по подготовке изменений в генплан Санкт-Петербурга удовлетворила ряд заявок об изменении функционала земельных участков на Московском шоссе, 13 (бывший мясокомбинат «Самсон») и приняла решение добавить кварталу около 30 га жилых территорий, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас на территории бывшего мясокомбината из 165 га жилая застройка разрешена на 40 га. Остальная территория квартала относится к многофункциональной или производственной зоне, в которой строить жилье не разрешается.

Проект нового генплана предполагал сокращение производственной зоны и расширение общественно–деловой, функционал которой позволят возводить на территории жилые здания, если они занимают не более половины общего объема застройки.

Массово застраивать территорию «Самсона» начали в 2015 году. Свои проекты здесь запустили «ИнтерГрупп», «Аквилон», «Севенсанс» и другие. С 2018 года там было построено более 600 тыс. м2 жилья. Ещё почти 90 тыс. м2 находится в процессе строительства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Полюстрово не разрешили строить технопарк и жилье на месте промзоны.

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