В Петербурге вырос конкурс на поступление в колледжи

В Санкт-Петербурге подвели итоги приемной кампании в 106 колледжей и техникумов. В этом году заявлений от абитуриентов поступило на 30% больше, чем в прошлом, сообщила на пресс-конференции в ТАСС председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Из около 60 тысяч заявок абитуриентов по конкурсам принято 27,5 тысяч.

Самыми востребованными стали информационные технологии — 17 человек на место. Также отмечается устойчивая тенденция к творческим специальностям: графические дизайнеры, ювелиры, фотографы и другие.

Менее востребованными стали профессии, связанные с тяжелым машиностроением. Так, на специальности токарь или фрезеровщик конкурс в колледжи составил менее одного человека на место.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, в городе по-прежнему наблюдается дисбаланс между желанием абитуриентов и потребностями экономики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге повысился спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли.

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