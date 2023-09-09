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Коммерсантъ FM
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Сердце красавиц склонно к бессоннице

Музтеатр Станиславского объявил программу сезона

На пресс-конференции в «РИА Новости» Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко обнародовал свои творческие планы на 105-й сезон. Комментируют Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев.

Самые неожиданные анонсы руководители театра оставили на долю балетного худрука Максима Севагина (крайний справа)

Самые неожиданные анонсы руководители театра оставили на долю балетного худрука Максима Севагина (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Самые неожиданные анонсы руководители театра оставили на долю балетного худрука Максима Севагина (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Музтеатр Станиславского раскрыл карты в день своего открытия после летних каникул — последним в череде значимых музыкальных театров России (за исключением Мариинки, которая своими замыслами не делится принципиально). И произвел эффект — хотя бы по балетной части.

Балетный худрук Максим Севагин анонсировал создание полнометражного детского балета, что само по себе сенсация: такие рождаются не каждое десятилетие. Для двухактной «Снежной королевы» (мировая премьера 24 ноября) молодой худрук-хореограф скомпилировал фрагменты Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского. Признавшись, что мечтал об этой постановке десять лет, Максим Севагин подчеркнул значимость христианской философии сказки, однако обещал, что балет будет понятен и шестилетним детям. Спектакль отличается многолюдством — занята вся труппа; за пульт встанет Федор Безносиков.

Второй сенсацией оказалась программа одноактных балетов (премьера 24 июня 2024 года), точнее — их авторы-иностранцы. Притом что сейчас мало кто из западных хореографов решается ставить или давать лицензию на свои постановки в России, Максиму Севагину удалось собрать в программе первые имена. Положим, присутствие Начо Дуато, худрука Михайловского театра, много лет живущего в России, закономерно; но славно, что «Стасик» выбрал «Дуэнде» 1991 года — раннюю, времен творческого взлета, постановку хореографа. Русский американец Юрий Посохов, сохраняющий связи с исторической родиной, тоже не отказал в постановке своих романтичных «Отражений» (2005). Но явление Марко Гёке со свежим (2021 года) «Великим плачем» оказалось полной неожиданностью, которую можно объяснить лишь тем, что ему терять нечего: в Германии хореографа подвергли обструкции, после того как он обмазал собачьими экскрементами влиятельного критика. В дополнение к этим трем корифеям лицензию на свой знаменитый «Минус 16» продлил израильтянин Охад Нахарин: возобновление этого хита покажут уже 6 ноября.

Третьей сенсацией грянуло известие о мировой премьере одноактного балета «Красавицы не могут уснуть» в мае 2024 года. Авторы — сплошь «коты в мешке», балетной сцене незнакомые: композитор Давид Оганян, хореограф Анастасия Вядро. Известно лишь, что балет этот — сугубо женский, а танцевать будут на каблуках. Биография хореографини, участницы фестивалей по стрип-пластике и иммерсивных спектаклей, пестрит призами в номинации «Best Erotic Show Group» и увенчана постановкой пластической короткометражки «Маргаритки», завоевавшей признание и с успехом прокатившейся по миру. Словом, с такими «Красавицами» точно не заснешь.

Вот в случае с операми событийный накал, мягко говоря, поспокойнее. Первая из трех анонсированных оперных премьер, собственно, была обещана еще в истекшем сезоне, но переехала на эту осень: это «Царская невеста» в постановке режиссера Дмитрия Белянушкина, ученика худрука МАМТа Александра Тителя (премьерные показы 20–22 сентября). Предсказать, насколько тонизирующим или снотворным окажется этот спектакль, по-прежнему трудно, потому что в послужном списке молодого режиссера спектаклей пока немного и они довольно разного достоинства: малоудачный «Каменный гость» на Новой сцене Большого, средняя по гамбургскому счету «Свадьба Фигаро» в Нижнем Новгороде (хотя для Нижнего это очень прилично, что засвидетельствовано номинацией на «Золотую маску»), интересно решенные «Паяцы» в Геликон-опере.

Сам же Александр Титель ставит «Русалку» Даргомыжского, которую покажут в конце сезона (26–28 июня). Вместе с ним над спектаклем будет работать дирижер Тимур Зангиев, маэстро с серьезной европейской карьерой, который в Большом театре выпускал «Садко» вместе с Дмитрием Черняковым, а в МАМТе — «Похождения повесы» с Саймоном Макберни.

Третье оперное название тоже отечественное. Это «Не только любовь» (6–8 марта) — созданная в 1961 году первая опера Родиона Щедрина. В самом выборе есть определенный сюрприз: в Петербурге щедринский лирический опус из колхозной жизни в последнее десятилетие ставили, но в Москве его время пришло, кажется, впервые за все постсоветское время. В смысле постановочной команды, впрочем, никаких сюрпризов нет: возглавят ее главный дирижер театра Феликс Коробов и худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.

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