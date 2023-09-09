Сердце красавиц склонно к бессоннице

На пресс-конференции в «РИА Новости» Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко обнародовал свои творческие планы на 105-й сезон. Комментируют Татьяна Кузнецова и Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самые неожиданные анонсы руководители театра оставили на долю балетного худрука Максима Севагина (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самые неожиданные анонсы руководители театра оставили на долю балетного худрука Максима Севагина (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Музтеатр Станиславского раскрыл карты в день своего открытия после летних каникул — последним в череде значимых музыкальных театров России (за исключением Мариинки, которая своими замыслами не делится принципиально). И произвел эффект — хотя бы по балетной части.

Балетный худрук Максим Севагин анонсировал создание полнометражного детского балета, что само по себе сенсация: такие рождаются не каждое десятилетие. Для двухактной «Снежной королевы» (мировая премьера 24 ноября) молодой худрук-хореограф скомпилировал фрагменты Четвертой, Пятой и Шестой симфоний Чайковского. Признавшись, что мечтал об этой постановке десять лет, Максим Севагин подчеркнул значимость христианской философии сказки, однако обещал, что балет будет понятен и шестилетним детям. Спектакль отличается многолюдством — занята вся труппа; за пульт встанет Федор Безносиков.

Второй сенсацией оказалась программа одноактных балетов (премьера 24 июня 2024 года), точнее — их авторы-иностранцы. Притом что сейчас мало кто из западных хореографов решается ставить или давать лицензию на свои постановки в России, Максиму Севагину удалось собрать в программе первые имена. Положим, присутствие Начо Дуато, худрука Михайловского театра, много лет живущего в России, закономерно; но славно, что «Стасик» выбрал «Дуэнде» 1991 года — раннюю, времен творческого взлета, постановку хореографа. Русский американец Юрий Посохов, сохраняющий связи с исторической родиной, тоже не отказал в постановке своих романтичных «Отражений» (2005). Но явление Марко Гёке со свежим (2021 года) «Великим плачем» оказалось полной неожиданностью, которую можно объяснить лишь тем, что ему терять нечего: в Германии хореографа подвергли обструкции, после того как он обмазал собачьими экскрементами влиятельного критика. В дополнение к этим трем корифеям лицензию на свой знаменитый «Минус 16» продлил израильтянин Охад Нахарин: возобновление этого хита покажут уже 6 ноября.

Третьей сенсацией грянуло известие о мировой премьере одноактного балета «Красавицы не могут уснуть» в мае 2024 года. Авторы — сплошь «коты в мешке», балетной сцене незнакомые: композитор Давид Оганян, хореограф Анастасия Вядро. Известно лишь, что балет этот — сугубо женский, а танцевать будут на каблуках. Биография хореографини, участницы фестивалей по стрип-пластике и иммерсивных спектаклей, пестрит призами в номинации «Best Erotic Show Group» и увенчана постановкой пластической короткометражки «Маргаритки», завоевавшей признание и с успехом прокатившейся по миру. Словом, с такими «Красавицами» точно не заснешь.

Вот в случае с операми событийный накал, мягко говоря, поспокойнее. Первая из трех анонсированных оперных премьер, собственно, была обещана еще в истекшем сезоне, но переехала на эту осень: это «Царская невеста» в постановке режиссера Дмитрия Белянушкина, ученика худрука МАМТа Александра Тителя (премьерные показы 20–22 сентября). Предсказать, насколько тонизирующим или снотворным окажется этот спектакль, по-прежнему трудно, потому что в послужном списке молодого режиссера спектаклей пока немного и они довольно разного достоинства: малоудачный «Каменный гость» на Новой сцене Большого, средняя по гамбургскому счету «Свадьба Фигаро» в Нижнем Новгороде (хотя для Нижнего это очень прилично, что засвидетельствовано номинацией на «Золотую маску»), интересно решенные «Паяцы» в Геликон-опере.

Сам же Александр Титель ставит «Русалку» Даргомыжского, которую покажут в конце сезона (26–28 июня). Вместе с ним над спектаклем будет работать дирижер Тимур Зангиев, маэстро с серьезной европейской карьерой, который в Большом театре выпускал «Садко» вместе с Дмитрием Черняковым, а в МАМТе — «Похождения повесы» с Саймоном Макберни.

Третье оперное название тоже отечественное. Это «Не только любовь» (6–8 марта) — созданная в 1961 году первая опера Родиона Щедрина. В самом выборе есть определенный сюрприз: в Петербурге щедринский лирический опус из колхозной жизни в последнее десятилетие ставили, но в Москве его время пришло, кажется, впервые за все постсоветское время. В смысле постановочной команды, впрочем, никаких сюрпризов нет: возглавят ее главный дирижер театра Феликс Коробов и худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.