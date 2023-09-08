На Кубани уничтожат 650 свиней из-за вспышки африканской чумы на ферме «Степь»

В связи с выявленной вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на территории свинотоварной фермы «Степь» предприятия ЗАО «Новосергиевское» уничтожат 650 животных. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На территории организации ввели карантин.
«Вакцины против АЧС не существует. Беспечность может привести к распространению болезни»,— отметили в ведомстве.
Заболевание также было обнаружено на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе, где уничтожат 10,5 тыс. животных, и СТФ бригады 5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района.
Подробнее о новых вспышках АЧС на Кубани — в материале «Ъ-Кубань» «От чумы не зареклись».
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