На Кубани уничтожат 650 свиней из-за вспышки африканской чумы на ферме «Степь»

В связи с выявленной вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на территории свинотоварной фермы «Степь» предприятия ЗАО «Новосергиевское» уничтожат 650 животных. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На территории организации ввели карантин.

«Вакцины против АЧС не существует. Беспечность может привести к распространению болезни»,— отметили в ведомстве.

Заболевание также было обнаружено на территории хозяйства «Импульс» в Кущевском районе, где уничтожат 10,5 тыс. животных, и СТФ бригады 5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района.

Подробнее о новых вспышках АЧС на Кубани — в материале «Ъ-Кубань» «От чумы не зареклись».

Анастасия Донскова

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