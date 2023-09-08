В Ростовской области задержан стрелявший в участника СВО мужчина

Следователи СУ СКР по Ростовской области задержали в Батайске мужчину, который стрелял из травматического пистолета в участника СВО 3 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 3 сентября у кафе «Клевер» в результате словесного конфликта на участника СВО напала группа людей, которые избили его, а затем один из нападавших 12 раз выстрелил в молодого человека из травматического оружия. ГУ МВД Ростовской области по данному факту возбудило уголовное дело о хулиганстве. Из-за общественного резонанса дело было передано СУ СКР по Ростовской области.

«На основании полученных следствием доказательств задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений)»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному участнику конфликта.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Вагнеровец пострадал от травмата».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону