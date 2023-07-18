В Отрадном Самарской области пенсионерка создала ОПГ для сбыта героина

В Самарской области 69-летняя Раиса Красноперова признана виновной в организации преступной группы для сбыта героина, сообщает региональное УФСБ.

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«Установлено, что Красноперова организовала преступную группу для осуществления сбыта наркотического средства (героин) на территории г. Отрадный Самарской области и Кинель-Черкасского района Самарской области»,— говорится в сообщении.

Женщина руководила ОПГ, отвечала за приобретение и хранение партий героина, определяла стоимость и сроки реализации наркотиков. Племянница Раисы Красноперовой Анастасия Ласс занималась хранением и сбытом мелких партий героина. Доход от незаконной деятельности за период с июля 2016 по апрель 2018 года составил более 13 млн руб.

Решением Кинель-Черкасского районного суда Самарской области Раиса Красноперова приговорена к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, Анастасия Ласс — к 6 годам и 1 месяцу колонии общего режима.

Сабрина Самедова