«ОЗ-Коутингс» запустило производство пигментных паст и колеров в Азове

Завод «О3-Коутингс» в Азове запустил новую производственную линию по выпуску пигментных паст и колеров мощностью 200-300 т в год. Объем инвестиций в производство составил 50 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В открытии новой линии приняли участие замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин, замминистра промышленности и энергетики Гурген Малхасян, глава администрации Азовского района Александр Палатный, председатель Совета директоров компании «О3» Константин Колесников, гендиректор компании Григорий Шифрин и другие.

Сегодня компания производит антикоррозийные огнезащитные покрытия, состоящие на 85% из отечественных компонентов. От импортных материалов зависело только производство финишных покрытий. Запуск новой линии позволит решить эту проблемы.

«В ближайших планах – переход на отечественное программное обеспечение для колеровки, полностью независимое от иностранных компаний»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Выпуск продукции на заводе «О3-Коутингс» с начала 2022 года увеличился в 2,5 раза, и это ожидаемо повлекло за собой увеличение его мощностей. С новой линией мы сможем не только увеличить производственные мощности, но и применить собственные разработки в области системы колеровки»,— цитирует правительство Григория Шифрина.

ООО «О3-Коутингс» выкупило ЗАО «Ростовский Лакокрасочный Завод» в 2019 году и запустило на базе предприятия производство лакокрасочных покрытий и огнезащитных материалов.

Ранее сообщалось, что завод «О3-Коутингс» начал выпуск инновационного состава для тушения огня под названием «ТРИОФЛЕЙМ 9000».

Анастасия Назарова