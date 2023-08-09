Донское «О3-Коутингс» начало выпуск инновационного состава для тушения пожаров

Донской завод «О3-Коутингс», расположенный в Азовском районе Ростовской области, запустил производство инновационного состава для тушения огня при пожарах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Вещество под названием «ТРИОФЛЕЙМ 9000» может применяться для ликвидации возгорания как с воздушного транспорта, так и с наземного. Помимо непосредственно тушения огня, состав можно использовать для создания заградительных полос, чтобы предотвратить распространение пожара.

Испытания нового состава прошли в июне текущего года. Они показали эффективность и безопасность разработанного продукта.

«Выявлен большой потенциал для использования при тушении легковоспламеняющихся горючих жидкостей и торфяных пожаров»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», завод «О3-Коутингс» является филиалом московского ООО «ОЗ-Коунтингс», специализирующегося на научных исследованиях и разработке в области естественных и технических наук. Генеральным директором столичной компании является Ирина Гарустович. Выручка предприятия в 2021 году составила 721 млн руб., а читая прибыль — 50,3 млн руб. Данных о выручке в 2022 году нет. Бенефициаром предприятия является совладелец и генеральный директор базирующейся в Сколково ООО «Группа ОЗ» Григорий Шифрин.

Анастасия Назарова