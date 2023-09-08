В стену Эрмитажа врезался гражданский дрон

В Санкт-Петербурге в здание Эрмитажа врезался квадрокоптер. Летательный аппарат обнаружили охранники во время планового обхода музея, пишет «Фонтанка». По предварительной информации, дрон врезался в стену и упал на землю у Зимней канавки.

Охрана проверила квадрокоптер и обратились в полицию, поскольку полеты беспилотников в Петербурге запрещены.

Уточняется, что дрон оказался «штатным гражданским квадрокоптером».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за угроз взорвать военкомат дроном.

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