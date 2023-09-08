Что они себе позволяют?

Завершился второй сезон сериала--продолжения саги «Секс в большом городе» «И просто так». «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, чем интересен сериал и почему его стоит смотреть даже тем, кто далек от мира гламура и модных тенденций.

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Второй сезон сериала «И просто так» вызвал ожидаемо много споров, модных разборов, критики и просто досужих разговоров. Скандальной прежде всего является сама его тема — напомним, что героиням, которые с утра до вечера влюбляются, наряжаются, встречаются, расстаются, тусуются, занимаются сексом, уже под 60.

Не то чтобы кто-то сомневался в жизнеспособности этого возраста — просто, как это водится, экранная картинка далека от того, что мы видим и кого мы встречаем в действительности. Если после выхода первого сезона все бурно обсуждали, кто как изменился со времени «Секса в большом городе», то сейчас, во втором, все возрастные изменения актрис мы приняли, мы разрешили им (на самом деле — самим себе) повзрослеть, обзавестись лишним весом и морщинами. Но не будем лукавить: дамы выглядят на порядок лучше своих среднестатистических сверстниц, что бы ни говорила Сара-Джессика в интервью, утверждающая, что пропустила идеальный момент для пластики и теперь любит себя такой, какая она есть. Или без конца кающаяся перед народом Кристин Дэвис (актриса играет Шарлотту Йорк), спешно убравшая после критики в свой адрес все филлеры, из-за которых ее лицо смахивало на симпатичную подушку.

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Однако модные эксперименты, как и секс-нарратив, во втором сезоне остались, и на них создатели стали делать основной акцент. Шутки про пенисы, примерка страпонов, постельные, и не только там, сцены — кажется, натурализма в таком объеме можно было избежать. С модной составляющей все предсказуемо: практически все образы героинь отдают нулевыми, ибо сложно сегодня представить себе человека, столь тщательно отстраивающего свой гардероб для похода на дежурный обед с подругами или прогулки с собакой: шляпки, вуали сумочки, укладки, каблуки, макияж, ни одной седой пряди или неаккуратно обработанной кутикулы — все всегда абсолютно идеально.

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Сегодня трудно представить себе повод, для которого женщины будут настолько стараться (хотя, возможно, свадьба?). Мужчины в сериале как будто призваны быть фоном всей этой разнаряженной публике — герои одеты максимально нейтрально: джинсы, классические пиджаки, неброские и зачастую невнятные (в случае с Эйданом Шоу оправданно) джемперы и куртки. Однако при всем этом модном нафталине есть одна неизменная составляющая, и, кажется, именно на ней держится успех «И просто так». Все, в чем бы ни появлялась Кэрри Брэдшоу, обречено на успех. Над его формулой бьются вот уже ни один десяток лет модные аналитики, пытающиеся как минимум объяснить или как максимум повторить (безуспешно) в других сериалах эффект, который оказывает Сара-Кэрри на зрителей. Какими бы нелепыми или странными на первый взгляд ни были ее наряды, аксессуары или прически, все это моментально находит отклик у зрителей. Что важно, абсолютно финансово осязаемый: сумки сметаются с прилавков, а на модели платьев или туфель идет запись — все всегда sold out. Показательна статистика аналитической платформы Lyst: после выхода одного из эпизодов «И просто так», в котором Кэрри появилась с клатчем JW Anderson в форме голубя, поисковые запросы на него выросли на 488%.

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Создатели объявили о продлении сериала на третий сезон, а мы посмотрим, какими были самые модные образы только что завершившегося. Исключительно для вдохновения, потому что глобально именно это можно считать главной идеей сериала: жизнь продолжается, даже если вы что-то в ней в какой-то момент упустили.

Ирина Кириенко