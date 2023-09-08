Около 60% избирателей из Самарской области готовы голосовать на участках

Дойти до помещения для голосования и проголосовать на месте готовы 58,8% опрошенных жителей Самарской области (в том числе, 2,7% по месту нахождения). Данные по итогам двух этапов адресного информирования жителей о выборах опубликовал региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также, по данным опроса, 22,1% жителей Самарской области рассчитывают отдать свой голос «на дому». Еще 13,6% избирателей региона еще не определились, а часть их вообще не ответила на вопросы.

Выборы в регионах РФ, в том числе, в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях, стартовали в пятницу, 8 сентября. Жители 63 региона выбирают губернатора.

Георгий Портнов