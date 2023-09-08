В регионах стартовало голосование на выборах

Голосование на выборах стартовало в пятницу, 8 сентября, утром, в субъектах РФ, в том числе, в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях. В регионах открылись все избирательные участки. Об этом сообщают региональные избиркомыю

Фото: Избирком Ульяновской области

Голосование продлится с 8 по 10 сентября текущего года. Все три дня оно проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В частности, в Самарской области проходят выборы губернатора региона. В Ульяновской области выбирают депутатов Законодательного Собрания региона седьмого созыва и проводятся муниципальные выборы. В Оренбурге в пятницу в избирательном округе №6 стартовало голосование на довыборах депутата Городского Совета.

В субботу, 9 сентября, в Оренбуржье в 37 муниципальных образованиях начнется голосование на выборах в органы местного самоуправления. Оно пройдет в течение двух субботы и воскресенья.

Георгий Портнов