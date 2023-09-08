В Петербурге и Ленобласти продажи билетов через мобильные приложения выросли на 49%

За август через мобильные приложения было оформлено более 1,2 млн. билетов на пригородные поезда в Петербурге и Ленобласти, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

Самым популярным приложением стало «РЖД Пассажирам», через него билеты оформили 72% пассажиров. Остальные продажи пришлись на приложения «Яндекс.Электрички» и «Пригород».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе-августе 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 111,8 млн пассажиров, что на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.