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Суд перезапустил тяжбу между Минобороны РФ и РКЦ «Прогресс» из-за 207 млн рублей

Арбитражный суд Москвы заново рассмотрит иск Министерства обороны РФ к РКЦ «Прогресс». Решение приняла кассационная инстанция, полностью отменив прежние постановления. Информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее профильное министерство направило в суд иск к РКЦ «Прогресс». Оно добивалось взыскания с завода неустойки в размере 207,3 млн руб.

Как следует из материалов дела, она образовалась по госконтракту за март 1993 года. С чем он был связан, в документах не сообщается.

В марте текущего года первая инстанция частично удовлетворила требования Минобороны РФ к РКЦ «Прогресс» и обязала завод выплатить 90,8 млн руб. Это решение устояло и в апелляционной инстанции.

Георгий Портнов

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