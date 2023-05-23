Минобороны РФ требует большей суммы неустойки с РКЦ «Прогресс»

Министерство обороны России подало жалобу на решение первой инстанции о взыскании неустойки с АО «РКЦ "Прогресс"». Предметом разбирательства стали 207 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Указанная неустойка образовалась по государственному контракту за март 1993 года. С чем был связан контракт, в документах суда не сообщается.

Ведомство пытается взыскать неустойку с завода с декабря минувшего года. В марте текущего года арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск.

Решением суда АО «РКЦ "Прогресс"» должно было выплатить более 90,8 млн руб. Однако профильное министерство не согласилось с этим решением. Ранее РКЦ «Прогресс» потребовал с генподрядчика неустойку в 2 млрд руб.

Георгий Портнов