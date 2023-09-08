«Бык» раздора

Рестораторы не поделили «быка» и пошли в суд по интеллектуальным правам. Поводом для разбирательств стал товарный знак «Torro». Его пытается отстоять правообладатель — компания «Торо Негро». В деле фигурируют известные московские рестораторы и владелец точки общепита в аэропорту «Пулково». Как бизнес отстаивает интеллектуальную собственность? И во сколько она оценивается? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Torro Grill Фото: Torro Grill

Вот уже третий год владельцы сети Torro Grill судятся с двумя другими ресторанами, которые якобы используют их товарный знак. Один в Санкт-Петербурге работал под вывеской Del Toro в аэропорту Пулково, второй — в Москве, в одном из торговых центров.

И пишется, и слышится название, казалось бы, по-разному. Но совладелец Torro Grill, ресторатор Кирилл Мартыненко считает, что закон на их стороне:

«У нас зарегистрирован торговый знак на всю сеть ресторанов. И поэтому любые совпадения, которые в данной зоне регистрации попадаются в названиях, являются незаконными. Мы считаем нарушением авторских прав схожий бренд любого другого ресторана.

В свое время мы тоже заплатили, например, хлебокомбинату "Звездный" немалую сумму за булочку, которая называлась "Торро", когда регистрировали "Торро Гриль"».

Де-юре правы владельцы Torrо Grill, так как они просто первые, кто зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. А дальше будут разбираться суды. Де-факто же сходство можно найти и там, где, казалось бы, его нет.

Как выяснил “Ъ FM”, ресторан в Пулково, который принадлежит ООО «Ланч СПБ», тоже пытался зарегистрировать товарный знак и даже обращался для этого в патентное бюро.

Но ничего не получилось, и тогда рестораторы просто повесили вывеску Del Toro в аэропорту Пулково — тоже латиницей, но с одной буковой «r» и с артиклем. Поработали они так недолго, потом судились и проиграли дело в арбитражном суде.

Сейчас же компания подала кассацию в суд по интеллектуальным правам. На кону 6 млн руб., рассказал старший партнер юридического бюро Paragon Максим Сосов, представляющий интересы Del Toro:

«Суд посчитал, что наши клиенты нарушили права на четыре товарных знака, смешав все это в одну кучу. В конечном счете истцу предложили представить лицензионный или компенсационный договор, по которому они свои исключительные права на товарный знак кому-то сдают в аренду.

Для кого-то 6 млн руб. — компьютерная игра, не деньги, а для ресторана, который торгует в месяц на 2 млн руб., это разорение».

Между тем, чтобы отстоять товарный знак в суде, российские компании теперь заказывают даже соцопросы. Но для потребителя, как выясняется, «Torro» и «Del Toro» с одной буквой, двумя, с артиклем или без все одно — «бык». Хотя в переводе с испанского смысл все же меняется.

Но тут не просто игра слов, и репутация бизнеса может пострадать, добавляет ведущий юрист патентного бюро «Гардиум», представляющий интересы правообладателя Кристина Гучмазова:

«У нас зарегистрированный товарный знак "Торро". Рестораны у нас работают по всей России, в том числе по договорам франчайзинга. А ответчики, используя известность нашего товарного знака и желая паразитировать на деловой репутации известной сети, использовали сходное до степени смешения Del Toro для своих заведений».

Вместе с тем есть три простых критерия определения сходства товарного знака: фонетическое, графическое, семантическое. И даже если есть совпадения, всегда можно попробовать договориться с правообладателем, добавляет гендиректор компании Online Patent Алина Акиншина:

«Порядка 800 тыс. товарных знаков зарегистрировано в Российской Федерации, то есть какие-то слова заканчивались уже. Но есть возможность иногда добиться регистрации наименования.

Например, если у нас будет найдено два сходных ежика, то, возможно, у одного из правообладателей мы сможем попросить письмо согласия — при его наличии наши товарные знаки могут сосуществовать.

Кроме того, второй правообладатель уже может ликвидироваться к моменту регистрации товарного знака».

Но нередко бизнес открывался в России и работал без учета зарегистрированных товарных знаков, резюмирует госпожа Акиншина. Так что многие компании могут просто лишиться своей истории, начиная со снятия вывески.

Суды сейчас завалены подобными исками на десятки миллионов рублей, а иногда в делах фигурируют и суммы, равные двукратной годовой выручке ответчиков.

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