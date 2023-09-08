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Суд отправил в СИЗО обвиняемую в краже 136 млн рублей со счета Олега Митволя

Красноярский суд сегодня заключил под стражу до 22 октября Елену Магомедселимову, которую следствие обвиняет в хищении свыше 136 млн руб. с зарубежного банковского счета Олега Митволя, ранее занимавшего должности замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы. Информация об этом размещена в Telegram-канале судейского сообщества Красноярского края. По данным источников «Ъ», в судебном заседании адвокат просил отпустить его клиентку под домашний арест. Сама Елена Магомедселимова заявила в суде о своей невиновности.

Отметим, что суд начал рассматривать вопрос о мере пресечения для задержанной еще 6 сентября, но отложил слушания на пятницу, продлив Елене Магомедселимовой срок задержания на 72 часа.

По материалам дела, расследованием которого занимается УМВД Красноярска, в начале марта 2023 года с банковского счета Олега Митволя, открытого в банке в ОАЭ, была похищена крупная сумма — 136 млн 131 тыс. 348 руб. Сам Олег Митволь в это время содержался в СИЗО Красноярска: его обвиняют в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании Красноярского метрополитена, которым занималась его компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий».

По факту кражи денег предпринимателя возбудили уголовное дело, вскоре задержали подозреваемую. Женщину доставили в Красноярск, где ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

О деле Олега Митволя — в публикации «Ъ» «Метро дотянули до суда».

Константин Воронов, Новосибирск

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