«Россети Тюмень» обеспечат надежное электроснабжение избирательных участков 10 сентября

Компания «Россети Тюмень» усилит контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в период проведения Единого дня голосования. В трех регионах будут действовать 2018 избирательных участков, более четверти из них подключено к сетям компании.



В макрорегионе 10 сентября пройдут выборы губернатора Тюменской области, депутатов Госдумы и законодательных органов субъектов федерации. «Россети Тюмень» организовали круглосуточное дежурство ответственного персонала с 8 по 11 сентября. Для ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах готовы 193 бригады из 903 специалистов и 392 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт.

На время выборов «Россети Тюмень» вводят режим технологической тишины: приостановлено выполнение плановых ремонтов и переключений на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков. Для оперативного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий компания взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

АО «Россети Тюмень»