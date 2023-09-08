Глава СКР вновь потребовал доклад по делу об аферах при капремонте в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества при капитальном ремонте многоквартирных домов в Челябинске. Поводом для этого стали жалобы горожан на плесень и протечки, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Информация о последствиях капремонта появилась в СМИ. По словам жильцов одного из многоквартирных домов во время дождей протекают подоконники, а на стенах появилась плесень. «Кроме того, жители сообщают, что цена на ремонт фасада после фактического начала работ значительно возросла по сравнению с заявленной стоимостью»,– говорится в сообщении СК России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), возбужденного ранее.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле глава СКР уже требовал доклад по этому делу. Его завели по многочисленным жалобам собственников квартир в домах на Комсомольском проспекте. Они заявили, что работы по утеплению фасадов проводятся против воли жильцов.

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