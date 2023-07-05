Глава СК потребовал доклад по делу о махинациях при утеплении челябинских многоэтажек

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанным с дорогостоящим утеплением фасадов жилых домов в Челябинске. Такое поручение исполнит руководитель регионального управления СК Петр Решетников, отмечают в информационном центре СКР.

Ранее челябинцы опубликовали в соцсети видеообращение с жалобами на действия управляющей компании и представителей фонда капремонта при утеплении фасадов многоквартирных домов на Комсомольском проспекте. Они указали, что фактическая стоимость работ оказалась в несколько раз выше изначально заявленной. По их словам, законных оснований для утепления фасадов зданий не было, а их подписи в протоколе голосования были подделаны.

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