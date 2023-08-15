Кандидаты расскажут о себе

В Ростовской области начались агитационные кампании кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. Жителям области предстоит выбрать 60 депутатов из более чем 400 кандидатов, выдвинутых партиями «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России» и «Новые люди». Из 59 действующих депутатов 36 зарегистрировались для участия в новых выборах. По прогнозам экспертов, большинство мест в региональном парламенте вновь возьмет «Единая Россия». При этом они допускают, что партийный состав заксобрания в целом может измениться с приходом кандидатов от партии «Новые люди».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 60 депутатских мест в донском парламенте претендует более 400 кандидатов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ На 60 депутатских мест в донском парламенте претендует более 400 кандидатов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кандидаты в депутаты законодательного собрания Ростовской области с 12 августа начали агитацию на телевидении. Период агитации завершится 7 сентября, а само голосование будет длиться три дня: 8–10 сентября. Жителям области предстоит избрать 60 депутатов: 40 по одномандатным округам, 20 — по единому избирательному округу (по областным спискам партий).

Регистрация кандидатов на выборы депутатов законодательного собрания Ростовской области завершилась 6 августа. По единому избирательному округу зарегистрированы 370 кандидатов, по одномандатным избирательным округам — 230 кандидатов. «Кандидат, участвующий в выборах по одномандатному округу, также может входить в областной список кандидатов политической партии»,— пояснили «Ъ-Юг» в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Из 230 кандидатов, зарегистрированных по одномандатным округам, 39 выдвинуты партией «Единая Россия», 39 — КПРФ, 38 — партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 39 — ЛДПР, 40 — партией «Новые люди», 33 — «Коммунистами России». Два зарегистрированных кандидата участвуют в выборах в порядке самовыдвижения.

Список «Единой России» возглавил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также в первую тройку вошли главный врач БСМП Новочеркасска, волонтер гуманитарной миссии на Донбассе Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов.

В первой тройке списка КПРФ — депутат госдумы Евгений Бессонов, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Ростовской области Алексей Мисан и председатель комитета регионального парламента по делам военнослужащих, генерал-лейтенант Григорий Фоменко.

Список «Справедливой России — Патриотов — За правду» возглавил руководитель фракции «Справедливой России» в областном заксобрании нынешнего созыва Сергей Косинов. Вторым идет также действующий депутат заксобрания Борис Вальтер, на третьей — депутат ростовской гордумы Алексей Лященко.

В списке ЛДПР первым номером идет председатель партии Леонид Слуцкий. Второй в списке — координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Денис Фраш, третий — координатор Ростовского-на-Дону городского отделения ЛДПР, предприниматель Роман Водолазов. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Евгений Федяев зарегистрирован как кандидат-самовыдвиженец.

Из 59 действующих депутатов 36 зарегистрировались для участия в новых выборах.

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что в результате выборов депутатов в заксобрание Ростовской области будет «сохранена высокая преемственность»: по его прогнозу, значительная часть действующих парламентариев изберется снова, а большинство мест так же получит «Единая Россия». «Эти выборы проходят в условиях высокой мобилизации избирателей. Особенно если учесть, что Ростовская область является, может и не напрямую, но приграничным регионом. С точки зрения элит, губернатор Василий Голубев удерживает ситуацию, что хорошо скажется на результатах “Единой России”»,— считает эксперт.

Он отмечает, что трехдневное голосование также играет на руку единороссам. «Оно дает больше возможности для увеличения явки лояльных избирателей», — поясняет господин Минченко.

По мнению политолога, при этом партийный состав заксобрания может быть пополнен. «Думаю, с высокой долей вероятности к нынешнему составу партий в заксобрании присоединятся “Новые люди”, которые ведут достаточно активную и креативную кампанию», — заключил он.

Кристина Федичкина