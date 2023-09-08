Смольный выдаст всем районам Петербурга паспорта наркомониторинга

Для каждого района Санкт-Петербурга создадут паспорт наркомониторинга, которые будут отражать наркопораженность и наркозащищенность территории, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Смольном уточнили, что критерии оценки этих параметров уже разработаны и до конца 2023 года паспорта будут размещены на специальной информационной панели.

По информации антинаркотической комиссии, в Петербурге наблюдается значительное улучшение «наркотической» ситуации.

Количество отравлений запрещенными веществами среди несовершеннолетних сократилось более чем на 60%, показатель раскрываемости наркопреступлений в городе выше среднероссийского.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская таможня пресекла ввоз партии кокаина на 100 млн рублей.

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