В Красноярске арестовали подозреваемую в краже у Олега Митволя 136 млн рублей

Центральный райсуд Красноярска сегодня избрал меру пресечения Елене Магомедселимовой, которая подозревается в краже крупной суммы денег у Олега Митволя — бывшего замглавы Росприроднадзора и учредителя Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. Подозреваемую заключили под стражу до 22 октября, сообщает Telegram-канал «Новости судов Красноярского края».

Елену Магомедселимову задержали в Ярославле и доставили под конвоем в Красноярск. Следствие считает, что в марте 2023 года она похитила около 136 млн руб. с зарубежного банковского счета Олега Митволя, который на тот момент находился в СИЗО по обвинению в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена.

Подозреваемая, говорится в деле, предъявила в офисе банка в Дубае (ОАЭ) фальшивую доверенность и сняла наличными крупную сумму. В среду, 6 сентября, следователи направили в Центральный райсуд ходатайство об аресте Елены Магомедселимовой. По просьбе защиты, судебное заседание было отложено на 72 часа.

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Илья Николаев