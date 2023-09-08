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Красноярский полицейский получил взятку от подозреваемого за информацию по делу

Под следствием оказался бывший сотрудник полиции Красноярского края, который подозревается во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ, максимальная санкция по ней — восемь лет лишения свободы). Об этом рассказала официальный представитель регионального управления СКР Юлия Арбузова.

На момент описываемых в деле событий фигурант расследования занимал должность оперуполномоченного ГУ МВД России по Красноярскому краю. 16 марта 2023 года в своем автомобиле полицейский получил от подозреваемого в тяжком преступлении взятку в 150 тыс. руб.. Взамен он пообещал делиться информацией о проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях.

Мужчина находился в разработке по делу об убийстве коммерсанта и его семьи в 1998 году в Красноярске. В мае 2023 года он был арестован.

По уголовному делу в отношении экс-полицейского выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сказала Юлия Арбузова.

Илья Николаев

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