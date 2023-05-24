В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве семьи

Правоохранительные органы Красноярска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары и их дочери в 1998 году. По решению суда он заключен под стражу, рассказала официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По информации ведомства, 1 июня 1998 года в милицию поступило сообщение о безвестном исчезновении семьи — 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их 5-летней дочери. При осмотре их квартиры криминалисты обнаружили следы крови, пули и гильзы. Тел жильцов в квартире не было. Правоохранители возбудили уголовное дело. Раскрыть его удалось спустя 25 лет.

«В результате повторного изучения материалов уголовного дела, допроса свидетелей и проведения экспертных исследований установлена причастность к убийству семьи 55-летнего жителя Красноярска. В результате проведенного психофизиологического исследования злоумышленнику были предъявлены неопровержимые доказательства его причастности к совершенным убийствам, он признался в содеянном», — рассказали в управлении СКР.

Согласно версии следствия, 30 мая 1998 года в квартиру к главе семьи пришел его знакомый 30-летний мужчина для решения вопроса об отсрочке возврата долга в 20 млн руб. В результате возникшего конфликта злоумышленник застрели сначала кредитора, а затем его супругу и дочь. Тела жертв он вывез на дачный участок, принадлежавший его родственнику, сбросил в яму и закопал. 22 мая 2023 года на территории дачного общества были обнаружены останки всех членов семьи, а также предметы их одежды.

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Илья Николаев