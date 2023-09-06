В Петербурге повысился спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли

В январе–августе 2023 года для специалистов нефтегазовой отрасли в Санкт-Петербурге было размещено порядка 7 тысяч вакансий, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в пресс-службе HeadHunter на запрос издания «Ведомости Северо-Запад».

Спрос на финансовых и инвестиционных аналитиков в отрасли вырос на 66%, технологов — на 55%, инженеров ПТО (производственно-технического отдела) и инженеров-сметчиков — на 42%.

Наиболее активно нанимали сотрудников в Петербурге в этом году «Газпром нефть», «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», «Лукойл», «РН-Северо-Запад», «Газпром газомоторное топливо», «Сибур», «Газстройпроект» и др.

По мнению экспертов, увеличение спроса на специалистов нефтегазовой отрасли во многом связано с трансформацией бизнеса после ухода иностранных сервисных компаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число ИТ-вакансий в Петербурге за год сократилось на 11%.

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