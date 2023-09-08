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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: в Москве выделят коридор для тестирования дронов

Власти Москвы могут выделить специальную зону протяженностью 87 км для тестирования работы беспилотников. Такой вопрос московское правительство обсуждает с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ОРВД), сообщил «Ведомостям» источник на рынке дронов.

Маршрут протяженностью почти 100 км будет пролегать между летно-испытательным комплексом в индустриальном парке «Руднево» и подмосковным аэродромом «Волосово». Эту информацию подтвердил второй источник издания в компании—производителе беспилотников. Начать использование коридора могут уже в 2024 году.

По словам источников издания, в «Руднево» будут испытывать беспилотные авиационные системы массой до 30 кг, тяжелые и сверхтяжелые дроны — на сторонних полигонах. Для этого Федеральный центр беспилотных авиационных систем в «Руднево» уже подписал четыре соглашения с аэродромами, в том числе с «Волосово», говорит источник.

До конца года тестирование беспилотников также начнут в Иннополисе, а также на территории ОЭЗ «Алабуга».

Анастасия Ларина

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