До конца года в Иннополисе начнут тестировать беспилотники

До конца 2023 года на территории Иннополиса начнут тестировать беспилотные летальные аппараты. Об этом в ходе международного форума БРИКС «Облачный город» сказал мэр города Руслан Шагалеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, для тестирования беспилотников город намерен получить экспериментально-правовой режим (ЭПР) для тестирования беспилотных летательных аппаратов. «У нас уже есть компании, которые будут в условиях города тестировать доставку, аэровидеосъемку для нужд застройщиков и муниципалитетов. Будем совместно нарабатывать опыт по принципу правильного государственно-частного партнерства»,— отметил господин Шагалеев.

"Ъ-Казань"