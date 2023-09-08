Начались выборы мэра Москвы

В Москве открылись участки для голосования на выборах мэра столицы, а также депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил «РИА Новости», что все проходит штатно.

«Штаб по наблюдению за выборами в Москве работает, у нас избирательные участки открылись... Видеотрансляция работает, но и мы работаем тоже, не спим»,— рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. По его словам, на избирательных участках уже отметились 100% наблюдателей от Общественной палаты.

В 2023 году выборы в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся сегодня, 8 сентября. Основным днем голосования станет 10 сентября. Запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным избирательным округам.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Дихотомия, как и было сказано».

Милена Костерева