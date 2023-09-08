Власти Ростовской области приобретут 158 автобусов для городов региона

В 2023 году власти Ростовской области планируют закупку 158 новых автобусов для городов и районов региона, сообщил в ходе «Прямой линии с губернатором» 7 сентября глава области Василий Голубев.

«Доставим их в 17 городов и районов Ростовской области. Рассчитываем, что техника будет передана в муниципальные образования, предполагаем, что это либо конец года, либо первые два месяца следующего»,— рассказал Василий Голубев.

Губернатор также отметил, что для Ростова, Таганрога и Волгодонска будут закуплены электробусы и зарядные станции для них. Как сообщалось ранее, на эти цели выделено 2,1 млрд руб.

Анастасия Назарова